Covid-19: Geringere Todesrate am Wochenende

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der nach einer Coronavirus-Infektion verstorbenen Menschen betrug am Samstag 48, am Sonntag 41 – damit wurden zum ersten Mal seit dem 8. Oktober weniger als 50 Corona-Opfer binnen 24 Stunden bekannt gegeben. Am Montagmittag dagegen meldete der Krisenstab wieder 79 Todesfälle.



Von Sonntag auf Montag wurden 1331 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt – die geringe Anzahl ist zurückzuführen auf die wie jeden Wochenbeginn nur geringe Anzahl von 9775 Tests (13,93 Prozent positiv). 2415 Neuinfektionen wurden am Samstag (28.572 Tests/8,45 Prozent positiv), 1872 Neuinfektionen am Sonntag gemeldet (14.620/12,8 Prozent positiv).



Die Anzahl der in den Krankenhäusern behandelten Covid-Patienten sank weiter auf 7048, davon bedürfen 941 intensivmedizinischer Behandlung.



Bis Sonntagabend wurden in Rumänien 686.634 Personen gegen Covid-19 geimpft, davon erhielten mit 427.341 die Mehrheit bereits beide notwendigen Impfdosen.