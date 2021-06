Covid-19: Gheorghiță warnt vor Welle 4

Bukarest (ADZ) –Infolge der Impfmüdigkeit der Rumänen laufen bis Ende des Monats rund 35.000 Impfdosen des Vakzins von AstraZeneca ab und müssen verkauft oder gespendet werden, erklärt der Koordinator der Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță, am Sonntagabend auf Digi24. Gheorghiță äußerte Besorgnis in Bezug auf eine mögliche vierte Welle. Man rechne mit einem erneuten Anstieg der Infektionsfälle in den nächsten Monaten, ab Ende August/Anfang September, dann voraussichtlich mit der „indischen“ Delta-Variante von SARS-CoV-2, die 60 Prozent ansteckender als die „britische“ Alpha-Variante und auf dem Wege sei, dominant zu werden. Die Erfahrung Großbritanniens zeige, dass sich diese vor allem unter den Ungeimpften und jüngeren Personen verbreitet, aber auch, dass vollständig Geimpfte zu 90 Prozent vor einem schweren Verlauf mit Komplikationen geschützt sind. Großbritannien habe bereits das Intervall zwischen Erst- und Zweitdosis gesenkt, um die Durchimpfung der Bevölkerung zu beschleunigen.

In Rumänien wurden von den seit Beginn der Impfkampagne erhaltenen 16 Millionen Impfdosen bisher nur knapp 60 Prozent verimpft.