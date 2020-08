Covid-19: Höchste Anzahl aktiver Fälle in Brăila

Bukarest (ADZ) - Am Samstag wurden durch 24.043 Tests 1365 Neuinfektionen festgestellt (5,68 Prozent), am Sonntag waren von 14.670 Tests 952 positiv (6,49 Prozent), gestern von 7313 durchgeführten Tests 755 positiv (10,32 Prozent).

Die Zahl aktiver Fälle stieg auf 35.217 – landesweit wurden innerhalb der letzten 14 Tage 0,74 aktive Fälle pro 1000 Einwohner gezählt (als Basis dient die Anzahl offiziell gemeldeter Personen). Betrachtet man diesen Wert in den Kreisen, so weist derzeit Brăila mit 1,26 die meisten aktiven Fälle auf, gefolgt von Prahova (1,25) und Bukarest (1,17). Am erfreulichsten sind die Zahlen momentan in Botoșani und Harghita, wo 0,2 von 1000 Einwohnern infiziert sind.



Am Samstag verstarben 32 Infizierte, am Sonntag 39, am Montag wurden 43 Todesopfer gezählt. In den Spitälern wurden gestern 7447 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, die Zahl der Intensivpatienten erreichte einen neuen Höchststand von 506 Personen.