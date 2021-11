Bukarest (ADZ) – Am Dienstag wurden 591 Covid-Opfer registriert – noch nie seit Ausbruch der Pandemie starben in Rumänien so viele infizierte Personen an einem Tag. Darunter ist ein Kind unter zehn Jahren, eine Person zwischen 20 und 29 sowie sechs zwischen 30 und 39 Jahren.



Die Anzahl der Intensivpatienten steigt weiter, der Anstieg scheint sich aber zu verlangsamen. Derzeit sind 1876 Personen betroffen. Die Anzahl der Neuinfektionen sank weiter auf 11.073, 15,3 Prozent der Tests waren positiv.