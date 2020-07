Covid-19: Höchste Fallzahl und Zuwachsrate in Bukarest

Bukarest (ADZ) - Mit 4871 mit dem Erreger SARS-CoV-2 infizierten Personen hat Bukarest inzwischen eine höhere Fallzahl als Suceava (4337). Die Hauptstadt führt auch bei der Anzahl der Neuinfektionen: Diese betrug in den vergangenen beiden Wochen 1281, in Suceava dagegen 203. Nur Argeș verzeichnete mit 1233 ebenfalls eine Zuwachsrate im vierstelligen Bereich. Bezüglich der Fälle pro 1000 Einwohner liegt Bukarest mit 2,9 landesweit an 9. Stelle.



Mit 1112 Corona-Neuinfektionen stieg die Gesamtzahl in Rumänien heute auf 41.275 – das entspricht 52 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Dies resultiert aus den insgesamt 1.030.692 Tests, die bislang durchgeführt wurden, wobei am Mittwoch mit 24.877 Tests ein Rekord erreicht wurde. Die Zahl aktiver Fälle erreichte mit 11.500 einen neuen Höchstwert. Nachdem die Anzahl intensivstationär behandelter Patienten am Dienstag ein Rekordhoch von 297 erreicht hatte, sank die Zahl leicht auf 285.