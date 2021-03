Covid-19: Höchststand an Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) – 1313 Personen befinden sich derzeit nach einer Infizierung mit dem Coronavirus in intensivmedizinischer Behandlung, so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie in Rumänien: Auch während der zweiten Welle im Winter wurde die Marke von 1300 Intensivpatienten nicht überschritten. Durch weitere 143 Todesopfer binnen 24 Stunden stieg deren Anzahl auf 22.020 Personen, von ihnen waren 85,4 Prozent über 60 Jahre alt.



Am Freitag wurden weitere 5593 Neuinfektionen gemeldet (38.670 Tests/14,4 Prozent positiv). Seit dem ersten Nachweis von SARS-CoV-2 wurden in Rumänien anhand von 6.445.769 Tests 886.752 Fälle registriert. Damit liegt das Land weltweit an 24. Stelle der meisten Fallzahlen; setzt man diese aber in Relation zur Bevölkerung, liegt Rumänien an 51. Stelle.



4035 vorher positiv getestete Personen wurden am Freitag als genesen erklärt; damit steigt die Anzahl derjeniger, die eine Infektion überstanden haben, auf insgesamt 798.985.