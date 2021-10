Covid-19: Höchstwerte bei Infizierten und Toten

Bukarest (ADZ) – Am Dienstag wurden mit 15.037 Neuinfektionen in 24 Stunden mehr neue Fälle registriert als je zuvor. Von den 77.738 durchgeführten Tests waren 19,34 Prozent positiv. Weitere 252 infizierte Personen starben in 24 Stunden – auch dies ein neuer Höchstwert. 90,1 Prozent von ihnen waren nicht geimpft.



14.402 Covid-Patienten bedürfen stationärer Behandlung, davon 1480 auf den Intensivstationen.



In Bukarest und Ilfov hat die Inzidenz 10 Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen überschritten.