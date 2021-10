Covid-19: Höchstzahl an schwer Erkrankten

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstagmittag befanden sich 1556 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten auf den Intensivstationen, ein neuer Höchstwert. 282 weitere infizierte Personen verstarben. In der Woche von 27. September bis 3. Oktober wurden 432.644 Tests durchgeführt (16,58 Prozent positiv) – ein neuer Rekord. Erst in der Woche davor waren erstmals über 300.000 Tests durchgeführt worden. Von den 71.721 Neuinfektionen der Vorwoche entfielen 31,4 Prozent auf Bukarest, Temesch, Jassy, Ilfov und Prahova.