Covid-19: Hotspots sind Bukarest, Argeș, Kronstadt

Bukarest (ADZ) - Von Dienstag auf Mittwoch wurden 1309 Neuinfektionen registriert, bei 26.323 durchgeführten Tests (4,97 Prozent positiv). 578 Patienten wurden als geheilt entlassen, 41 sind verstorben. Die Zahl der aktiven Fälle beträgt 20.175, davon werden 7919 in Krankenhäusern behandelt, 464 auf Intensivstationen.



Die Hotspots der letzten 24 Stunden sind Bukarest mit 143 Neuinfektionen, Argeș (98), Kronstadt/Brașov (91) und Prahova (76). Derzeit befinden sich 18.710 Infizierte in häuslicher und 174 in institutionalisierter Isolation. Seit Beginn der Pandemie zählt Rumänien insgesamt 56.550 Fälle, 28.584 gelten bereits als geheilt, 5370 wurden als asymptomatisch nach 10 Tagen entlassen, 2521 sind verstorben. Die Gesamtzahl der im Ausland infizierten Rumänen beträgt 5611, davon 2672 in Deutschland, 1891 in Italien und 570 in Spanien. Als geheilt gelten bisher 189 Auslandsrumänen, die meisten davon in Deutschland (159), 123 sind verstorben.