Covid-19: Infektionsrate steigt deutlich an

Bukarest (ADZ) – Nachdem letzte Woche erstmals wieder Neuinfektionen im vierstelligen Bereich gemeldet wurden, setzt sich die steigende Tendenz fort: Am Sonntag wurden zwar feiertagsbedingt nur 958 Fälle gemeldet, aber am Montag stieg die Zahl auf 1756. Zum Vergleich: Am Montag zuvor hatte es 566 Fälle gegeben. In 35 Kreisen werden wieder steigende Inzidenzen verzeichnet. Von den 403 Covid-Patienten auf den Intensivstationen sind 33 geimpft. 98 infizierte Personen verstarben zwischen 31.Dezember und 3. Januar.