Covid-19: Inzidenzrate in noch acht Kreisen über 3

Bukarest (ADZ) – Von den 25.840 Tests, die von Dienstag auf Mittwoch durchgeführt wurden, waren 5459 positiv (21,13 Prozent). Die Anzahl der Intensivpatienten blieb recht konstant bei 1251, weitere 130 mit dem Coronavirus infizierte Personen verstarben.



Die höchste Inzidenzrate wurde laut Krisenstab in Ilfov gemessen (6,32), gefolgt von der Hauptstadt Bukarest (5,3), Konstanza (4,51), Klausenburg/Cluj (4,21), Kronstadt/Brașov (4,18), Temesch/Timiș (4), Brăila (3,25) und Ialomița (3,12) – alle anderen Landkreise verzeichnen weniger als drei Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen zwei Wochen.



Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) wurden 36,9 Prozent aller Neuinfektionen zwischen 14. und 20. Dezember in Bukarest, Ilfov, Jassy/Iași, Temesch und Konstanza registriert, 32,1 Prozent aller Sterbefälle im gleichen Zeitraum in Bukarest, Temesch, Konstanza, Bihor und Jassy. Eines von 66 Todesopfern war im medizinischen Bereich tätig.