Covid-19: Inzidenzrate in Temesch wieder angestiegen

Bukarest (ADZ) - In Temesch/Timiș, dem nunmehr einzigen Kreis im „roten Szenario“, ist die Inzidenzrate wieder leicht gestiegen – von 3,16 am Mittwoch auf 3,22 Neuinfektionen gestern (pro 1000 Einwohner über 14 Tage).



Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) wurden in der Woche vom 25. bis 31. Januar 35,8 Prozent aller Corona-Fälle in Bukarest sowie den Landkreisen Temesch, Klausenburg/Cluj, Maramuresch und Kronstadt/Brașov gemeldet.



Am Donnerstag wurden anhand von 32.501 Corona-Tests 2668 Neuinfektionen mit dem Virus nachgewiesen, das entspricht einer Rate von 8,2 Prozent positiver Tests; weitere 75 Todesopfer wurden gezählt. Laut INSP wurden in der Vorwoche insgesamt 35,3 Prozent aller Verstorbenen in den Landkreisen Maramuresch, Suceava, Temesch, Bihor und in Bukarest registriert. 85,1 Prozent aller seit Ausbruch der Pandemie nach einer Infektion Verstorbenen waren über 60 Jahre alt, 95,2 Prozent hatten zumindest eine Vorerkrankung.