Covid-19: Inzwischen über 6000 Todesopfer

Bukarest (ADZ) – Mit den am Mittwoch zu beklagenden 69 Todesopfern stieg deren Zahl auf insgesamt 6065. An Neuinfektionen wurde mit 4848 ein neuer Höchstwert gemeldet – bei einer Rekordzahl von 37.025 Tests, von denen mit 13,09 Prozent die Anzahl positiver Ergebnisse zwar leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen Woche (13,97 Prozent), aber höher als in jeder Woche zuvor lag.



In der Woche zwischen 12. und 18. Oktober wurden laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) 33,7 Prozent aller Fälle in Bukarest, Jassy/Iași, Cluj, Temesch/Timiș und Dolj gemeldet, 29,6 Prozent der Todesopfer verzeichneten Bukarest, Prahova, Vaslui, Karasch Severin und Dâmbovița. 18,2 Prozent der Verstorbenen hatten das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet, 60 Prozent aller Verstorbenen waren männlichen Geschlechts, und 95,6 Prozent der Opfer litten an Vorerkrankungen, wie etwa Herz-Kreislauf-Störungen, Diabetes oder neurologische Erkrankungen.