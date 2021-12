Covid-19: Kein Kreis im roten Szenarium

Bukarest (ADZ) – Neun Landeskreise sind derzeit im gelben Szenarium, die übrigen im grünen. Die landesweite Inzidenz beträgt 1,63 Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen. Am Donnerstag wurden 1149 Neuinfektionen registriert. Von den 6934 Covid-Patienten in den Spitälern sind 110 minderjährig. Auf den Intensivstationen wurden 1076 Schwerkranke behandelt – 100 von ihnen sind geimpft.



Seit vergangenem Freitag verstarben 695 infizierte Personen, insgesamt stieg damit die Anzahl der Toten auf 56.684.