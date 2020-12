Covid-19: Mit 1946 Fällen Rekord in Bukarest

Bukarest (ADZ) – Von Montag auf Dienstag wurden landesweit 7439 Neuinfektionen (25,3 Prozent positive bei 29.400 durchgeführten Tests) gemeldet – davon 1946 in Bukarest, ein neuer Rekord. Mit 213 erreichte auch die Zahl der Todesopfer landesweit innerhalb der letzten 24 Stunden einen tragischen neuen Rekord. Die Zahl der aktiven Fälle beträgt derzeit 95.218, davon werden 12.571 in Krankenhäusern behandelt, 1276 Patienten benötigen Intensivtherapie. 7676 wurden am Dienstag als geheilt entlassen.



Laut Wochenbericht des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) entfielen vergangene Woche 37,6 Prozent der Fälle auf Bukarest und die Kreise Konstanza, Klausenburg, Ilfov und Jassy. 29,4 Prozent aller Todesopfer wurden in Konstanza, Bukarest, Prahova, Hermannstadt und Temesch verzeichnet. Fast 83,9 Prozent der Verstorbenen waren über 60 Jahre alt, 59,6 Prozent männlichen Geschlechts, 95,1 Prozent hatten Begleiterkrankungen. Einer von 63 Infektionsfällen betraf medizinisches Personal.