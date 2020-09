Covid-19: Neue Höchstzahl an Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) - Die Anzahl von Covid-Patienten in intensivmedizinischer Betreuung stieg zuletzt stark an und erreichte gestern einen neuen Höchstwert von 557. Am Samstag wurden 1552 Neuinfektionen festgestellt (24.328 Tests/6,38 Prozent positiv), am Sonntag 1438 (13.528/10,63 Prozent positiv), gestern 1271 (6162 Tests/20,63 Prozent positiv). Am Wochenende wurden 85 Todesfälle gemeldet, am Montag weitere 30.



Die Anzahl der Neuinfektionen in Relation zur Bevölkerung wächst weiter – am höchsten ist sie in Vâlcea (1,55 Fälle je 1000 Einwohner in zwei Wochen), gefolgt von Bukarest (1,45) und Ilfov (1,27). Ebenfalls über 1 liegen Kronstadt/Braşov (1,25), Vaslui (1,21), Jassy/Iaşi (1,14), Bacău (1,07), Klausenburg/Cluj (1,06), Alba (1,05) und Prahova (1).



Auch die Mortalitätsrate ist wieder leicht gestiegen: Auf 2,9 Todesfälle je 100.000 Einwohner in zwei Wochen, wie das Europäische Zentrum für Prävention und Bekämpfung von Krankheiten (ECDC) bekannt gab.