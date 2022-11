Covid-19: Neue Impfdosen angekommen

Bukarest (ADZ) - Die ersten Tranchen der neuen, an die Omikron-Varianten BA4 und BA5 angepassten Anti-Covid-Impfdosen sind im Land angekommen, teilte Gesundheitsminister Alexandru Rafila am Donnerstag mit. Wer sich impfen lassen möchte, kann dies in Kürze beim Hausarzt oder in den Impfzentren der größeren Krankenhäuser tun. Wer bereits mit zwei Dosen des alten Vakzins geimpft ist, kann die dritte Dosis mit dem neuen Impfstoff erhalten. Je nach Fall kann auch eine vierte Dosis zur Verstärkung des Schutzes gegen Omikron verabreicht werden.