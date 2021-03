Covid-19: Nur noch drei Kreise im Grünen Szenarium

Bukarest (ADZ) – Nur noch drei Landkreise wiesen am Dienstag weniger als 1,5 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen auf und sind damit im „Grünen Szenarium“: Suceava (1,04), Vrancea (1,27) und Buzău (1,44). Die landesweite Inzidenz stieg auf 3,9.



Am Dienstag wurden 6204 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet, diese wurden anhand von 27.234 PCR- und 13.153 Antigen-Schnelltests ermittelt, wobei 15,36 Prozent aller Tests positiv waren.



Weitere 175 Todesopfer wurden verzeichnet, damit verstarben bis Dienstag in Rumänien 23.409 Personen nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Zusätzlich sind 189 coronabedingte Todesfälle von rumänischen Staatsbürgern im Ausland bekannt – die meisten in Spanien (60 Fälle), Großbritannien (43) und Italien (34).



Die Anzahl der mit SARS-CoV-2 infizierten Patienten auf Intensivstationen erreichte mit 1405 einen neuerlichen Höchstwert, insgesamt wurden 13.257 positiv getestete Personen stationär behandelt.