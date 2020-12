Covid-19: Plateau um 5000 Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) - Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen pendelt sich bei einem Plateau um rund 5000 ein. Von Donnerstag auf Freitag wurden landesweit 5340 Neuinfektionen gezählt, davon die meisten in Bukarest (1088), gefolgt von Konstanza (332) und Ilfov (303). Was den Inzidenzwert betrifft, führt Ilfov mit 7,15 Infizierten pro 1000 Einwohnern in 14 Tagen.



In Krankenhäusern behandelt werden aktuell 11.710 von 83.681 infizierten Personen. Die Zahl jener, die Intensivtherapie benötigen, ist mit 1270 nach wie vor hoch. In den letzten 24 Stunden sind 188 Personen verstorben – ein Opfer war unter 39 Jahre, fünf waren in der Gruppe der 40-49-Jährigen.



Das mittlere Alter der Infizierten beträgt 48 Jahre. 21 Prozent gehören der Altersgruppe der 40 bis 49-Jährigen an, 19 Prozent den 50-59-Jährigen, 17 Prozent den 30-39-Jährigen, 14 Prozent den 60-69-Jährigen, 8 Prozent den 70-79-Jährigen, 4 Prozent jeweils den 10-20-Jährigen und den über 80-Jährigen und 2 Prozent den unter 9-Jährigen.