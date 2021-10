Covid-19: Rate positiver Tests sehr hoch

Bukarest (ADZ) – Von den 14.153 infizierten Patienten in den Spitälern waren am Montag 406 noch minderjährig. Von ihnen werden 21 intensivmedizinisch behandelt, insgesamt betrifft dies 1468 Patienten. Am Montag wurden 8292 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet, die Rate positiver Tests war mit 26 Prozent sehr hoch. Die Nationale Inzidenz stieg auf 5,40 Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen, Bukarest sowie 31 Landkreise waren im roten Szenarium. Von Samstag bis Montag wurden 467 Todesopfer gemeldet.