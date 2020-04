Covid-19: Starker Anstieg der Todesfälle – mehrere Tests

Bukarest (ADZ) - In den letzten 24 Stunden ist die Anzahl der Todesfälle von an Covid-19-erkrankten Personen um 22 auf nun 116 gestiegen. Wie der Krisenstab am Freitagmittag mitteilte, gab es mit 445 neuen Fällen auch den größten Anstieg an bestätigten Coronavirus-Erkrankungen, insgesamt ist die Zahl nun auf 3183 gestiegen, von denen 283 Patienten geheilt sind. Mit 3174 innerhalb von 24 Stunden durchgeführten Tests (insgesamt 31.657) wurde allerdings auch mehr als bisher an einem Tag getestet.



Gesundheitsminister Nelu Tătaru erklärte in einer Pressekonferenz am Freitag, dass sich das Gesundheitssystem in einer präzedenzlosen Situation befinde und gestand ein, dass viele Defizite bestehen, u. a. Personal- und Materialmangel. Außerdem habe er nach Besuchen festgestellt, dass es Diskrepanzen zwischen der Situation vor Ort und zentral berichteten Daten gab. Es sollen demnächst 1000 Personen in Rettungsdiensten sowie 1000 weitere bei Gesundheitsämtern neu eingestellt werden, Schutzkleidung werde laufend angeschafft und an Krankenhäuser verteilt, das Budget des Gesundheitsministeriums sei um 350 Millionen Lei erhöht worden. Während des Notstands soll die Verwaltung aller Krankenhäuser vom Gesundheitsministerium übernommen werden. Dem Gesundheitspersonal, welches laut dem Minister etwa 16 Prozent aller Covid-19-Erkrankten ausmacht, sprach er Mut zu.



Zur Situation im Krankenhaus Suceava, das unter militärische Verwaltung gestellt wurde, sagte Tătaru, dass sie anfange, sich zu normalisieren, es werden bestimmte Kreisläufe im Krankenhaus wieder hergerichtet und ab Samstag soll das gesamte Personal – von dem momentan nur 15 Prozent aktiv sei – getestet werden. Gesundheitsämter in allen Landkreisen suchen nach Unterkunftslösungen für medizinisches Personal in der Nähe der Krankenhäuser.