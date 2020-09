Covid-19: Steigender Trend in 15 Kreisen und Bukarest

Bukarest (ADZ) - In der Woche vom 14. bis 20. September wurden 32,8 Prozent aller Fälle in Bukarest, Jassy/Iași, Klausenburg/Cluj, Temesch/Timiș und Suceava registriert; 32 Prozent aller Todesfälle ereigneten sich in Bukarest, Maramuresch, Bihor, Hunedoara und Prahova, so die Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP): In elf Kreisen (Vorwoche: acht) sowie Bukarest beträgt die kumulierte Fallzahl über 100 Infizierte pro 100.000 Einwohner; 15 Kreise sowie die Hauptstadt verzeichnen einen steigenden Trend (Vorwoche: 12).



Von den Todesopfern hatten 80,7 Prozent das 60. Lebensjahr überschritten, 59,8 Prozent waren männlichen Geschlechts, 95 Prozent litten unter zumindest einer Vorerkrankung: 68,6 Prozent an kardiovaskulären Erkrankungen, 33,8 Prozent an Diabetes und 22,5 an neurologischen Erkrankungen, andere an Nierenleiden (19,6), Übergewicht (19), Lungenkrankheiten (14,2), Krebs (11,8) oder anderen Vorerkrankungen (19,2).