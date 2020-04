Covid-19: Todesfälle steigen auf 85, 2460 Erkrankungen

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der Todesfälle im Zuge der Covid-19-Epidemie ist in den vergangenen 24 Stunden von 69 auf 85 gestiegen. Der Krisenstab gab am Mittwochmittag bekannt, dass die Zahl der am neuartigen Coronavirus erkrankten Personen um 215 auf 2460 gestiegen ist. Auf Intensivstationen interniert sind 57 Patienten, 34 befinden sich in kritischem Zustand, 252 gelten als geheilt. Die Zahl der Personen in häuslicher Isolation ist den offiziellen Angaben zufolge von 123.577 Personen am Dienstag auf 119.218 am Mittwoch gesunken. In Quarantäne befinden sich 12.218 Personen, am Dienstag waren es 11.576. Bisher wurden landesweit 26.609 Tests durchgeführt. Im Ausland sind bisher 196 rumänische Staatsbürger mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert, 24 sind gestorben, davon neun in Italien, sechs in Frankreich, jeweils vier in Großbritannien und Spanien sowie eine Person in Deutschland.



Im Kreiskrankenhaus in Suceava wurden sechs weitere Todesfälle gemeldet, bei vier der verstorbenen Patienten wurde erst post mortem die Erkrankung an Covid-19 bestätigt. Insgesamt ist die Zahl der in der mittlerweile abgeriegelten nordrumänischen Stadt Verstorbenen auf 28 gestigen. Die Staatsanwaltschaft Suceava hat am Dienstag angekündigt, dass die Ermittlungen beim Kreiskrankenhaus erweitert wurden, unter anderem sollen Personen auf Covid-19 getestet worden sein, die aus medizinischen Gründen keine Priorität gehabt hätten, während das Krankenhauspersonal vernachlässigt worden sei.



Am Dienstagabend meldete der Krisenstab, dass auch im Bukarester Universitätsspital 27 Personen, davon 17 Ärzte und Pflegekräfte, positiv auf Covid-19 getestet wurden. Rücktritte von Ärzten wurden am Dienstag u. a. in Arad, Temeswar und Kronstadt gemeldet.