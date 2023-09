Covid-19: Trotz steigender Fälle keine Maskenpflicht

Bukarest (ADZ) – In den letzten Wochen sind die Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 wieder angestiegen, derzeit werden rund 2000 neue Fälle pro Tag registriert, erklärt Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD). Der Anstieg werde noch etwa zwei Wochen anhalten, dann würden die Fälle voraussichtlich langsam abnehmen, nach seiner Meinung und der von anderen Experten im Bereich der öffentlichen Gesundheit. In den Krankenhäuser seien ausreichend Therapieplätze vorhanden, erklärte der Ressortminister, einschließlich auf den Intensivstationen. Jedoch würden die derzeit zirkulierenden Varianten von SARS-CoV-2 „keine schlimmeren Erkrankungen“ (als deren Vorgänger) auslösen.



Eine Einführung der Maskenpflicht für überlaufene Plätze, öffentliche Verkehrsmittel oder geschlossene Räume stehe jedoch nicht zur Diskussion, erklärte Rafila. Allerdings erteile er eine „medizinische Empfehlung“ zum Tragen von Masken vor allem an Menschen mit Erkältungssymptomen.