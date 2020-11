Covid-19: Über 10.000 Todesopfer seit Februar

Bukarest (ADZ) – Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie sind in Rumänien 10.177 mit dem Coronavirus infizierte Personen verstorben. Alleine am Samstag wurden 160 Opfer gemeldet, am Sonntag 131 und am Montag 130.



Am Samstag wurden anhand von 33.221 Tests 9685 Neuinfektionen entdeckt (29,15 Prozent positiv), am Sonntag sank aufgrund der niedrigeren Anzahl an Tests (20.790) auch die der entdeckten Neuinfektionen auf 5837 bzw. 20,08 Prozent. Am Montag wurden 9938 Tests durchgeführt, dementsprechend waren 4207 bzw. 42,33 Prozent der Ergebnisse positiv.

Die Anzahl der Covid-Erkrankten in den Spitälern stieg auf einen neuen Höchstwert von 13.685, davon bedürfen 1160 intensivmedizinischer Behandlung.



Die höchste Inzidenzrate wies Montag laut Angaben des Krisenstabs Hermannstadt/Sibiu auf (8,64), gefolgt von Ilfov (8,13), Kronstadt/Brașov (7,19) und Klausenburg/Cluj (7,09). Eine Inzidenzrate über sechs melden Konstanza (6,82), Bukarest (6,61) und Alba (6,12).