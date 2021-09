Covid-19: Über 2000 Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) – Am Dienstag überstieg die Anzahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus mit 2033 Fällen zum ersten Mal seit Ende April wieder die 2000er-Marke. Von den über 45.000 Corona-Tests waren 4,47 Prozent positiv. Etwa zehn Prozent aller Fälle wurden in Bukarest gemeldet. Auch die Anzahl der Sterbefälle binnen 24 Stunden stieg stark an, 48 vorher positiv getestete Personen verstarben gestern – eine davon noch minderjährig. Die Anzahl der Intensivpatienten stieg weiter auf 426.