Covid-19: Über 34.000 neue Fälle in 24 Stunden

Bukarest (ADZ) – Am Mittwoch wurden 34.255 Neuinfektionen bekannt – der bisherige Höchststand betrug 19.649 Fälle (21. Januar). In allen Landeskreisen steigt die Inzidenz rasch an, am höchsten ist sie weiter in Klausenburg/Cluj mit 16,95 Neuinfektionen je 1000 Einwohnern in 14 Tagen, gefolgt von Temesch/Timiș (15,84) und Bukarest (11,71). Über 1500 Städte und Gemeinden sind im roten Szenarium. 94 weitere Todesopfer wurden gemeldet – etwa doppelt so viel wie durchschnittlich während der letzten Woche.