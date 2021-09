Covid-19: Über 400 Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der infizierten Patienten in den Spitälern ist auf 3338 gestiegen, die der Intensivpatienten auf 405. Fünf davon sind noch minderjährig, insgesamt befinden sich 102 Kinder und Jugendliche nach einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 1035 der 17.778 am Montag durchgeführten Corona-Tests waren positiv, das entspricht 5,81 Prozent. Am Wochenende verstarben 39 Menschen, am Montag wurden weitere 25 Opfer gemeldet. Die Anzahl der vollständig gegen Covid-19 geimpften Personen beträgt 5.165.742.