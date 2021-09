Covid-19: Über 500 Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag waren 523 Intensivbetten mit Corona-infizierten Patienten belegt, insgesamt 3985 Spitalsbetten. 39 Todesopfer wurden gezählt, und 40 bereits vorher Verstorbene wurden erst jetzt eingetragen. In der Vorwoche wurden mit 265.398 Tests 9255 Neuinfektionen entdeckt. 37,1 Prozent davon wurden in Bukarest sowie Temesch/Timiș, Klausenburg/Cluj, Sathmar/Satu Mare und Suceava gemeldet. Der Prozentsatz positiver Tests lag mit 3,49 Prozent mehr als doppelt so hoch wie zwei Wochen zuvor.