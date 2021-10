Covid-19: Über 500 Kinder und Jugendliche in Spitälern

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der infizierten Minderjährigen, die stationär behandelt werden müssen, ist am Montag auf 515 gestiegen. Insgesamt befanden sich 20.962 positiv getestete Personen in den Spitälern, 1855 werden intensivmedizinisch behandelt. Am Wochenende verstarben 818 Covid-Patienten – damit sind für die Vorwoche insgesamt 3295 Tote zu verzeichnen. Weitere 299 Covid-Patienten verstarben von Sonntag auf Montag. Die Anzahl der Neuinfektionen am Montag betrug 9187 (31.298 Tests/29,3 Prozent positiv).