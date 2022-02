Covid-19: Über 60.000 Tote, über 40.000 Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl aller bekannten Opfer von SARS-CoV-2 liegt inzwischen bei 60.122. Von den 97 Covid-Toten vom Dienstag waren 75 nicht geimpft. Am selben Tag wurde bei der Anzahl der Neuinfektionen mit 40.018 ein neuerlicher Höchstwert gemeldet – die Marke von 20.000 bzw. 30.000 Neuinfektionen war erst am 26. Januar (gleichzeitig) überstiegen worden. Im Laufe der vierten Welle im Herbst 2021 hatte die höchste an einem Tag gemessene Fallzahl 18.863 betragen. Von den 122.640 durchgeführten Tests waren 32,63 Prozent positiv.

Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 2.256.543 Infektionen nachgewiesen, wobei in 55.854 Fällen Personen sich wiederholt infiziert hatten (mindestens 180 Tage nach der ersten Infektion).



Die Anzahl der infizierten Patienten in den Spitälern stieg seit Montag um 200 Personen auf 9981, 823 der Betroffenen sind minderjährig. Von den 937 Covid-Patienten auf den Intensivstationen sind 790 (84,3 Prozent) nicht geimpft.