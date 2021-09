Covid-19: Über 9000 Spitalspatienten

Bukarest (ADZ) – 9078 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten werden mittlerweile stationär behandelt, 244 davon sind Minderjährige, 1067 werden intensivmedizinisch behandelt. Am Donnerstag wurden 7095 Neuinfektionen gemeldet, weitere 113 infizierte Personen verstarben. In der Vorwoche (13. bis 19 September) starben 522 Menschen nach einer Infektion; 91,5 Prozent von ihnen waren nicht geimpft. 28 Prozent der Todesfälle wurden in den Kreisen Suceava, Bistrița-Năsăud, Bukarest, Maramuresch und Botoșani registriert.