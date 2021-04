Covid-19: Über drei Millionen Geimpfte

Bukarest (ADZ) – Bis Sonntagabend hatten 1.243.193 Personen die erste, 1.794.505 weitere auch die zweite Impfdosis erhalten – damit kamen insgesamt seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember 4.832.203 Impfdosen zum Einsatz. Die landesweite Inzidenzrate sank weiter auf 2,18 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen. Weiterhin im Roten Szenarium befinden sich Bukarest (3,46) sowie die Kreise Ilfov (3,39) und Klausenburg/Cluj (3,29).



1256 Neuinfektionen in 24 Stunden wurden zuletzt verzeichnet – mit 11.714 Tests wurden, wie jeden Sonntag, weniger durchgeführt als an den übrigen Wochentagen, 10,7 Prozent waren positiv.



Am Samstag wurden 154 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 gemeldet, am Sonntag 127. Am Montag wurden 117 Todesopfer verzeichnet, von ihnen waren zwei zwischen 20 und 29 Jahre alt, zwei weitere zwischen 30 und 39, sechs zwischen 40 und 49, neun zwischen 50 und 59, 23 zwischen 60 und 69 und 39 zwischen 70 und 79 Jahren alt; 36 der Verstorbenen waren über 80 Jahre alt.