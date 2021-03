Covid-19: Über eine Million Geimpfte

Bukarest (ADZ) – Bis Mittwochabend waren in Rumänien 1.641.874 Impfdosen verabreicht worden – von den 1.022.066 Geimpften erhielten 619.809 bereits die zweite Dosis und damit den vollen Schutz.



Gleichzeitig steigt die Anzahl der Personen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, weiter an: Bis Donnerstag wurden 9035 Infizierte stationär behandelt – nach Abflauen der zweiten Welle im Winter war diese Zahl bis zum 17. Februar auf 6895 Personen gesunken, seitdem steigt sie kontinuierlich wieder an. Dasselbe gilt für die Zahl der Covid-Intensivpatienten: Sie hatte am selben Tag mit 935 einen Tiefstand seit Herbst erreicht, am 18. Februar überschritt sie wieder die 1000er-Marke – derzeit werden 1070 Intensivbetten von Corona-Infizierten belegt.



Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden betrug am Donnerstag 4271 (35.949 Tests/12 Prozent positiv), im selben Zeitraum verstarben 98 Personen, die vorher positiv getestet wurden.