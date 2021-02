Covid-19: Über eine Million Impfdosen eingesetzt

Bukarest (ADZ) - Laut der vom Nationalen Koordinationskomitee für Impfungen gegen Covid-19 (CNCAV) veröffentlichten Daten wurden bis Montag, 15. Februar, 17.00 Uhr, insgesamt 696.943 Personen geimpft, 454.169 von ihnen erhielten bereits auch die zweite Dosis.



Das Vakzin von Biontech/Pfizer wurde dabei in 1.083.383 Fällen eingesetzt, dasjenige von Moderna, das seit 4. Februar benutzt wird, in 60.915 Fällen. Der Impfstoff von Astrazeneca kommt erst seit 14. Februar zur Anwendung, in den ersten 24 Stunden wurden 6812 Dosen geimpft. Im Zuge der seit 27. Dezember laufenden Impfkampagne wurden 2971 leichte Nebenwirkungen festgestellt, acht Fälle werden genauer untersucht.



Am Dienstag wurden laut offiziellen Angaben 2676 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet (32.762 Tests/8,16 Prozent positiv). 7045 Personen werden nach einer Infektion mit dem Coronavirus in den Spitälern behandelt, davon 943 auf den Intensivstationen, weitere 81 Menschen verstarben.