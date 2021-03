Covid-19: Virus-Mutanten breiten sich im Land aus

Bukarest (ADZ) – Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit wurden in Rumänien zwei Fälle der erstmals in Südafrika nachgewiesenen Mutante B.1.351 entdeckt: Bei einer Person aus Bukarest, in deren Familie es einen Ausbruch gab, sowie einer Person aus Arge{. Letztere wies keine Symptome auf, die Infektion wurde zufällig festgestellt.



Die Anzahl der Fälle mit der in Großbritannien erstmals nachgewiesenen Mutante B.1.1.7 stieg auf insgesamt 272. In den von Wissenschaftlern der Medlife-Gruppe untersuchten Proben sei die Prävalenz von B.1.1.7. binnen zwei Monaten auf bis zu 77 Prozent gestiegen. Die steigende Anzahl an Corona-Infektionen und Covid-Intensivpatienten bekräftige die Vermutung, dass diese weitaus ansteckendere Mutante bereits die vorherrschende Variante im Land sei.



Am Freitag wurden 4342 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt (36.337 Tests/11,95 Prozent positiv), 101 Todesopfer wurden gemeldet.