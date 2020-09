Covid-19: Weiter hohes Niveau an Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) - Nach dem Rekord an Neuinfektionen am Mittwoch (1767) sank deren Zahl Donnerstag leicht auf 1639 (24.703 Tests/6,63 Prozent positiv). Die Anzahl intensivstationär betreuter Covid-Patienten stieg weiter auf 506, 41 Todesopfer wurden Donnerstag gemeldet. In häuslicher oder institutioneller Quarantäne bzw. Isolation befinden sich 40.225 Personen.



Die meisten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie wurden in Bukarest registriert (15.886), gefolgt von Suceava (6336) und Kronstadt/Brașov (5721). Betrachtet man die Anzahl aller je registrierten Infektionen in Relation zur Bevölkerung, so führen Kronstadt (8,97 Fälle je 1000 Einwohner), Argeș (8,59) und Suceava (8,29). Donnerstag wurden die meisten Neuinfektionen in Bukarest (281), Galatz (83) sowie Konstanza und Bacău (je 82) gemeldet.



Unter dem Personal von 250 medizinischen Einrichtungen wurden bislang 5404 Infektionen registriert, eines von 33 Todesopfern war im medizinischen Bereich tätig.