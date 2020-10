Covid-19: Weiter keine Entspannung in Sicht

Bukarest (ADZ) – Gestern wurde erneut ein neuer Rekord an Neuinfektionen verzeichnet: 2343 der 26.011 Tests waren positiv, das entspricht 9,01 Prozent. Auch die Anzahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen erreichte mit 571 einen neuen Höchstwert. 53 mit dem Coronavirus infizierte Personen verstarben gestern.



Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) litten 95,2 Prozent der Verstorbenen der Vorwoche an Vorerkrankungen – am häufgsten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen (68,9 Prozent).



Die Mortalitätsrate ist unter-dessen leicht gesunken, auf 2,8 Todesopfer binnen 14 Tagen pro 100.000 Einwohner, so die Angaben des Europäischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC). Mittlerweile liegen Malta (3,8) und Spanien höher (3,3); über 1 liegen Tschechien (1,8), Frankreich (1,4), Ungarn (1,3), Bulgarien (1,3) und Kroatien (1,1), alle anderen Staaten des Raumes EU/EWR/GB verzeichnen weniger Todesopfer.