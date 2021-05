Covid-19: Weniger als 1000 Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der Personen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus intensivmedizinisch behandelt werden müssen, betrug am Montag 962 – am Sonntag waren mit 984 zum ersten Mal seit 27. Februar weniger als 1000 Patienten betroffen. Auch die Anzahl der positiv getesteten Spitalspatienten sank weiter auf 6525.



Am Montag verstarben 68 Personen, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert hatten; am Sonntag wurden 63, am Samstag 104 Todesopfer gemeldet.



Die landesweite Inzidenzrate ist auf 1,07 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen gesunken – derzeit befinden sich Bukarest (mit einer Inzidenz von 1,59) und Klausenburg/Cluj (1,54) im gelben Szenarium. Zehn Landeskreise weisen eine Inzidenz zwischen 1 und 1,5 auf, die übrigen liegen darunter. Am Montag wurden 620 Neuinfektionen gemeldet (10.743 Tests/5,77 Prozent positiv). Bis Sonntagabend hatten 18,79 Prozent der Bevölkerung eine Impfung, 12,25 Prozent haben beide Impfdosen erhalten.