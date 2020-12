Covid-19: Weniger Fälle, Höchstzahl an Todesopfern

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag wurden 7661 Neuinfektionen gezählt (32.120 Tests/23,85 Prozent positiv). Der Prozentsatz positiver Tests liegt leicht unter dem Schnitt der Woche vom 23. bis 29. November, als 26,57 Prozent der 199.039 Tests positiv ausfielen. Diese Zahlen liegen wiederum leicht unter denjenigen der Vorwoche (16. bis 22. November).



Die Anzahl der Corona-Infizierten in den Krankenhäusern sank wieder auf 13.156, die der Covid-Patienten auf den Intensivstationen bleibt relativ konstant und betrug gestern 1252. Die Anzahl der Todesoper dagegen erreichte am Donnerstag mit 211 Verstorbenen einen neuen Höchstwert.



Laut jüngsten Angaben des Krisenstabs verzeichnen die höchsten Inzidenzwerte (Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen) die Kreise Konstanza (7,15), Ilfov (7,12) und Klausenburg (5,82); laut Nationalem Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) dagegen Ilfov (9,2), Konstanza (8,77) und Bukarest (8,3) – den Berechnungen liegen unterschiedliche demographische Daten zugrunde.