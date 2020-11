Covid-19: Wieder neue Höchstwerte gemeldet

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch wurden 8651 Neuinfektionen bekannt – während es am Vortag noch 7733 waren. Von 30.439 Tests waren 25,4 Prozent positiv. Auch bei der Anzahl der Todesopfer wurde mit 146 ein neuer Höchstwert erreicht, ebenso bei der Anzahl der Intensivpatienten (1001).



Laut dem Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP), wurden in der Woche von 26. Oktober bis 1. November 33,2 Prozent aller Fälle in Bukarest, Klausenburg/Cluj, Temesch/Timiș, Iași und Bihor gemeldet. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 208.315 Corona-Tests durchgeführt, von denen 37.015 (17,77 Prozent) positiv waren, womit die Anzahl durchgeführter Tests sowie der durchschnittliche Prozentsatz positiver Testergebnisse weiter angestiegen ist.



28,5 Prozent aller Todesopfer registrierten in dieser Woche Hermannstadt/Sibiu, Bukarest, Prahova, Alba und Arad. Seit Ausbruch der Pandemie waren 82,5 Prozent der Verstorbenen über 60 Jahre alt, 59,7 Prozent waren männlichen Geschlechts, und bei 95,6 Prozent aller Todesopfer war zumindest eine Vorerkrankung bekannt.