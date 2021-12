Covid-19: Wieder über 1000 neue Fälle

Bukarest (ADZ) – Am Mittwoch wurden 1271 Neuinfektionen nachgewiesen – damit bewegt sich die Fallzahl den zweiten Tag seit 9. Dezember im vierstelligen Bereich. 57 der Betroffenen haben sich zum zweiten Mal infiziert, sie wurden vor mindestens 180 Tagen bereits positiv getestet. 2359 infizierte Patienten sind in den Spitälern, davon 55 minderjährig. Unter den 35 Covid-Toten war einer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren.



Die Anzahl der Kreise, in denen steigende Inzidenzen verzeichnet werden, erhöht sich auf 15.