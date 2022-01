Covid-19: Wiederum über 30.000 neue Fälle

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag wurden 31.683 Neuinfektionen registriert, wie in den Tagen zuvor war über ein Drittel der Tests positiv. Auch die Anzahl der Toten blieb mit 71 im Vergleich zu den Vorwochen relativ hoch. Die Anzahl der Spitalspatienten stieg auf 7834 (486 mehr als am Vortag), die der Intensivpatienten auf 731.



In der Woche von 10. bis 16. Januar verstarben 221 infizierte Personen – 31,6 Prozent von ihnen in Bihor, Prahova, Galați, Hunedoara und Neamț. 85,7 Prozent der Toten waren nicht geimpft.