Covid-19:Fast 40.000 Fälle binnen einer Woche

Bukarest (ADZ) – In der Woche vom 22. bis 28. März wurden 39.503 Neuinfektionen registriert, so viele wie seit Mitte Dezember nicht mehr. Im gleichen Zeitraum wurden mehr Tests durchgeführt als je seit Ausbruch der Pandemie (233.807), davon waren 16,9 Prozent positiv. Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) wurden 41,5 Prozent dieser Fälle in Bukarest, Ilfov, Klausenburg/Cluj, Temesch/Timiş und Konstanza nachgewiesen.

Am Donnerstag wurden 6115 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet (41.982 Tests/14,57 Prozent positiv).



Betrachtet man die Todesfälle in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 in diesem Zeitraum, so wurden 27 Prozent von ihnen in den Kreisen Bukarest, Temesch, Klausenburg, Konstanza und Kronstadt/Braşov gemeldet. Am Donnerstag verstarben weitere 136 Personen nach einer Infektion mit dem Virus.



In den Spitälern wurden am Donnerstag 13.252 positiv getestete Patienten behandelt, von ihnen 1434 auf den Intensivstationen.