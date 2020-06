Covid-Hospitäler vielerorts fast voll belegt

Bukarest (ADZ) - In der Hauptstadt sind die Hospitäler für Covid-19-Patienten infolge der besorgniserregend gestiegenen Fälle von Neuinfektionen zum Teil fast voll belegt. Komplett belegt waren am Wochenende die Bukarester Krankenhäuser „Matei Balș“ und „Marius Nasta“, während das Klinikum „Victor Babeș“ nur noch über wenige freie Betten verfügte. Auch in Kronstadt/Bra{ov und Jassy/Iași stoßen das Kreiskrankenhaus bzw. das Hospital „Sfânta Parascheva“ nach Angaben ihrer Leitungen mittlerweile an ihre Grenzen.