CSAT: Grünes Licht für nationale Impfstrategie

Bukarest (ADZ) – Der Oberste Verteidigungsrat (CSAT) erteilte in der Sitzung vom Donnerstag die Zustimmung zur von der Regierung vorgelegten nationalen Impfstrategie gegen Covid-19. Staatspräsident Klaus Johannis erläuterte die Etappen der Immunisierung: Als erstes würde medizinisches Personal in medizinisch-sozialen Zentren geimpft, sowie Personen mit Risiko, an einer schweren Form von Covid-19 zu erkranken. Bereits im Frühling 2021 könnten eine Million Impfdosen für die erste Etappe der Impfkampagne eintreffen, ein oder zwei verschiedene Impfstoffe, wahrscheinlich ausreichend für die Immunisierung der ersten Gruppe. 80 Prozent des medizinischen Personals hätten bereits den Wunsch nach Impfung signalisiert, so Johannis. Ebenfalls prioritär sollen Arbeitskräfte in unverzichtbaren Schlüsselbranchen geimpft werden.



Die Strategie umfasst die Mechanismen zur Beschaffung und Lagerung der Impfstoffe, die Einbindung von Personen in die Kampagne sowie Aktionspläne in klaren Etappen. Derzeit noch unklar seien die exakten Vorgaben für jeden einzelnen Impfstoff, auf deren Basis die Ärzte über eine konkrete Vergabe entscheiden, um eine optimale Wirkung zu erzielen.