Dăncilă Beraterin bei Nationalbank

Bukarest (ADZ) – Viorica Dăncilă, ehemalige Premierministerin sowie PSD-Kandidatin bei den Präsidentschaftswahlen 2019, ist Ende vergangener Woche als Beraterin im Rahmen eines Departements der Nationalbank Rumäniens (BNR) angestellt worden und wird laut Angaben der BNR Pressestelle 10.000 Lei im Monat verdienen. Die ehemalige Abgeordnete im EU-Parlament ist Absolventin des Instituts für Erdöl und -gas in Ploiești sowie eines Masterstudiums an der Fakultät für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit SNSPA in Bukarest.