Deca stellt neue Bildungsgesetze vor

Bukarest (ADZ) – Bildungsministerin Ligia Deca (PNL) hat am Montag die lange erwarteten neuen Bildungsgesetze auf einer Pressekonferenz vorgestellt, wobei 75 Prozent der 422 Maßnahmen bereits teilweise eingeführt seien. So dürfen Schulen zusätzlich zur landesweiten Evaluierung eine separate Aufnahmeprüfung für die Oberschule organisieren, wobei jedoch 40 Prozent der Plätze weiterhin elektronisch zugewiesen und 10 Prozent der Plätze von Angehörigen der Roma-Minderheit und benachteiligten Schülern besetzt werden sollen. Es wird das technische Bakkalaureat für technische Lyzeen eingeführt. In den traditionellen Schulzweigen werden für das Bakkalaureat weiterhin zwei Fremdsprachen geprüft sowie ein Fach aus dem anderen Zweig, also Mathe oder Naturwissenschaften im humanen und eine Sozialwissenschaft im realen, bewertet nur mit „bestanden“ oder „durchgefallen“. Leistungsbezogene Stipendien werden von 200 auf 450 Lei/Monat erhöht, nationale/internationale Olympiadesieger erhalten 700/1000 Lei.