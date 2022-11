Deloitte: Lebensqualität steigt in Rumänien

Bukarest (ADZ) - Rumänien steigt dieses Jahr um eine Position auf die 43. Stelle von 169 Ländern im Index für sozialen Fortschritt und liegt nach Bulgarien an vorletzter Stelle in der EU, laut Studie der NGO Social Progress Imperative, gefördert von Deloitte. Am besten schneidet unser Land in den Kategorien Ernährung, medizinische Grundversorgung und Wohnen ab (Platz 34), gefolgt von persönlicher Sicherheit (Platz 35), Zugang zu Information (36) und höherer Bildung (44), am schlechtesten in Gesundheit und Wohlbefinden (Platz 81).