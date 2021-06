„Der gewählte PNL-Chef muss auch Premier sein“

Piatra Neamț/Bukarest (ADZ) Im internen Wahlrennen um den Parteivorsitz hat Noch-PNL-Chef Ludovic Orban am Sonntag seinem Herausforderer, Premierminister Florin Cîțu, den Amtsverlust in Aussicht gestellt, sollte letzterer bei dem Parteitag von Ende September eine Niederlage einfahren: Der gewählte Parteichef habe auch der von den Liberalen gestellte Regierungschef zu sein, das sei die einzig „richtige und demokratische Lösung“, stellte Orban am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Piatra Neamț klar.



Cîțu sei „dank der Unterstützung der Liberalen sowie meiner eigenen, als Parteichef“ als Premierminister aufgestellt worden, nach dem Parteikonvent vom Herbst habe „derjenige, den die mehr als 5000 Parteidelegierten zum Vorsitzenden gewählt haben“, dann auch das Amt des Regierungschefs auszuüben.



Er selbst wolle darauf achten, dass die Partei „trotz dieses internen Wahlrennens geeint bleibt“, und zudem auf „keinerlei auswärtige Schützenhilfe“, auch nicht auf jene von Staatspräsident Klaus Johannis, bauen. Aus seiner Sicht habe das interne Rennen „ausschließlich vom Willen der Parteimitglieder“ und „ohne Hilfe von außen“ entschieden zu werden, so Orban.